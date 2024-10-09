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Чемпионат Франции. Лига 1

Деменко считает Головина лидером «Монако»

09 Октября 2024 • 02:16 Комментировать

Известный российский экс-футболист Максим Деменко прокомментировал недавнее продление контракта российского нападающего Александра Головина с выступающим во французском чемпионате «Монако». Он считает, что за годы выступлений в этом клубе Головин уже стал его лидером. Напомним, что Головин выступает во Франции с 2018 года.

- Головин — лицо российского футбола в Европе. Головин защищает цвета «Монако». Можно сказать, что он уже созрел. Александр и по возрасту, и по игре является лидером команды, - цитирует слова Деменко betonmobile.ru.

В настоящий момент «Монако» лидирует в турнирной таблице французского чемпионата.


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