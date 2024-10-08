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Чемпионат Франции. Лига 1

Лучший бомбардир за всю историю «Монако» поддержал Головина

08 Октября 2024 • 18:45 Комментировать
Ренн
1:2
Монако

Бывший нападающий «Монако» Делио Оннис прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

Оннис отмечает, что в клубе очень много молодых футболистов, что важно для «красно-белых». По его мнению, когда игроки окрепнут, они смогут ещё больше помочь «Монако». Также известный в прошлом нападающий отметил вклад полузащитника Александра Головина.

«Хорошо, что сейчас мы видим именно такую команду. Поскольку игроки молоды, они могут дать команде ещё больше. У «Монако» также есть Головин. Прекрасная десятка с великолепными штрихами», - приводит слова Онниса Le Parisien.

Стоит отметить, что Оннис выиграл с «Монако» чемпионат в сезоне 1977/1978. Также Делио является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых».

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