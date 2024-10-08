Из «ПСЖ» может уйти дорогостоящий нападающий

Французский форвард Рандаль Коло-Муани может уйти из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, рапортует Lequipe.

Как информируют журналисты, нападающий переживает непростой период в карьере. Рандаль не вписывается в игровую схему главного тренера команды Луиса Энрике. Кроме того, в клубе считают, что у Коло-Муани недостаточный уровень техники.

Нападающий пополнил ряды гранда из Парижа в прошлом году. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до 2028 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий сыграл семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами.