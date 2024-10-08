Корнеев назвал клуб, где может закончить карьеру Головин

Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался касательно будущего российского полузащитника Александра Головина в «Монако». Недавно игрок продлил с монегасками контракт до 2029 года.

«Это не последний его контракт с «Монако». Думаю, там он и закончит», - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Головин выступает за «Монако с лета 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр сыграл пять поединков, не отметившись голевыми действиями.