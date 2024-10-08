Пименов высказался о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Экс-форвард московского «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о карьере российского вратаря Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».

«Для России мегакруто, что такой трансфер произошёл. Матвей получит шанс. У «ПСЖ» много матчей, поэтому будет играть. Но конкуренцию никто не отменял», - передает слова Пименова «Чемпионат».

Сафонов пополнил ряды парижского гранда в летнее трансферное окно. Французский гранд приобрел российского вратаря у «Краснодара» за 20 миллионов евро. Матвей подписал с «ПСЖ» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В текущем сезоне Лиги 1 вратарь сыграл два матча и попустил дважды.