Головин: «Я просил Кузяева не забивать в ворота «Монако»

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, о чём говорил с полузащитником «Гавра» Далером Кузяевым перед очным матчем.

«Конкретно с Далером, я просил его не забивать, но вот он забил. Да так, просто шутили, вспоминали, что как, ничего особенного», — приводит слова Головина пресс-служба сборной России.

Головин признался, что всегда приятно встретиться на поле с игроком российской сборной.

Кузяев выступает за «Гавр» с лета 2023 года. В текущем сезоне 31-летний хавбек принял участие в шести матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом.

Напомним, встреча пятого тура Лиги 1 завершилась победой «Монако» над «Гавром» со счетом 3:1.