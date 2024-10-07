Бывший французский полузащитник Клод Макелеле покинул греческий клуб высшей лиги, «Астерас». Об этом информирует Sport24.gr, официальные же ресурсы клуба пока что молчат об уходе тренера с поста.

Уточняется, что причина ухода Макелеле с поста – «разница в мировоззрении» между тренером и стороной клуба.

Напомним, что специалист возглавил «Астерас» лишь три недели назад, в середине сентября. Клуб по итогу прошедших семи туров греческого элитного первенства идёт в середине таблицы на седьмом месте с девятью баллами.

Ранее 51-летний специалист возглавлял «Бастию», бельгийский «Эйпен», работал с 2019 по 2023 годы техническим директором «Челси».