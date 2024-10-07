Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин ответил, хочет ли стать легендой «Монако»

07 Октября 2024 • 15:59 Комментировать

Атакующий полузащитник Александр Головин высказался о своей карьере. У футболиста спросили, хочет ли он стать легендой «Монако» после подписания нового контракта и взятия десятого номера.

«Сложно говорить о том, что я хочу стать легендой клуба. Просто хотел бы приносить как можно больше пользы своей команде. Да, понятно, 10-й номер. Он мне тоже всегда нравился. Так что буду стараться быть полезным настолько, насколько это возможно», - слова Головина приводит пресс-служба РФС.

Александр Головин выступает за «Монако» уже больше шести лет – с сезона 2018/2019. Всего за клуб Лиги 1 полузащитник провёл 210 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 31 гол и 39 результативных передач на партнёров.

«Монако» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В семи турах команда набрала 19 очков (шесть побед и ничья).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки»
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Октября
17:49 · Франция. Лига 1
Головин: «Я просил Кузяева не забивать в ворота «Монако»
16:14 · Франция. Лига 1
Макелеле покинул греческий клуб спустя три недели после назначения слухи
15:59 · Франция. Лига 1
Головин ответил, хочет ли стать легендой «Монако»
15:32 · Италия. Серия А
Камоцци: «Головин бы мог играть в основе «Ювентуса», Интера», «Милана» 1
11:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбирает между двумя нападающими - названы имена 1
10:57 · Франция. Лига 1
Луис Энрике оценил игру «ПСЖ» в новом сезоне
10:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового вратаря во Франции
09:39 · Франция. Лига 1
Энрике объяснил осечку «ПСЖ» в матче с «Ниццей»
08:45 · Франция. Лига 1
Вратарь «ПСЖ» Доннарумма ответил на критику в свой адрес
01:47 · Англия. Премьер-лига
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
06 Октября
23:55 · Франция. Лига 1
Николсон объяснил, почему не смог проявить себя во Франции
23:41 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не смог дожать «Ниццу» и упустил лидерство
23:11 · Франция. Лига 1
Раскрыта зарплата Головина по новому контракту с «Монако»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нашёл звёздную замену Доннарумме в АПЛ слухи
21:15 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «ПСЖ»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:1
21:06 · Франция. Лига 1
Сафонов во второй раз подряд не попал в стартовый состав «ПСЖ»
19:59 · Франция. Лига 1
«Реймс» и «Брест» уверенно победили
18:28 · Франция. Лига 1
«Лион» уверенно разобрался с «Нантом»
16:36 · Франция. Лига 1
Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч с «Ниццей»
13:17 · Франция. Лига 1
Месси говорил, что в «ПСЖ» ему было «дерьмово»
12:42 · Франция. Лига 1
Дембеле возвращён в состав «ПСЖ» после конфликта с Энрике
12:25 · Франция. Лига 1
Луис Энрике высказался об отстранении Дембеле: «Я жёсткий, когда нужно быть жёстким»
09:50 · Франция. Лига 1
В сборной России объяснили, почему Сафонов не вызван на сбор
04:21 · Франция. Лига 1
«Монако» выдал лучший старт с 1961 года 1
00:01 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» одолеть «Ренн» и возглавить Лигу 1
Все новости