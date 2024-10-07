Головин ответил, хочет ли стать легендой «Монако»

Атакующий полузащитник Александр Головин высказался о своей карьере. У футболиста спросили, хочет ли он стать легендой «Монако» после подписания нового контракта и взятия десятого номера.

«Сложно говорить о том, что я хочу стать легендой клуба. Просто хотел бы приносить как можно больше пользы своей команде. Да, понятно, 10-й номер. Он мне тоже всегда нравился. Так что буду стараться быть полезным настолько, насколько это возможно», - слова Головина приводит пресс-служба РФС.

Александр Головин выступает за «Монако» уже больше шести лет – с сезона 2018/2019. Всего за клуб Лиги 1 полузащитник провёл 210 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 31 гол и 39 результативных передач на партнёров.

«Монако» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В семи турах команда набрала 19 очков (шесть побед и ничья).