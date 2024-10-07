Луис Энрике оценил игру «ПСЖ» в новом сезоне

«Оценим наше выступление в конце сезона. Старт был впечатляющим. Мне понравилось, как мы начали. «ПСЖ» стартовал лучше, чем в прошлом году. Команде нужно чемпионство в Лиге 1, а также быть конкурентной в других турнирах», - передает слова испанского специалиста Culture PSG.