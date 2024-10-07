Луис Энрике оценил игру «ПСЖ» в новом сезоне

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о выступлении своей команды в нынешнем сезоне.
«Оценим наше выступление в конце сезона. Старт был впечатляющим. Мне понравилось, как мы начали. «ПСЖ» стартовал лучше, чем в прошлом году. Команде нужно чемпионство в Лиге 1, а также быть конкурентной в других турнирах», - передает слова испанского специалиста Culture PSG.
В последнем поединке чемпионата Франции парижский клуб поделил очки с «Ниццей». Матч завершился вничью со счетом 1:1. После семи туров Лиги 1 подопечные Энрике набрали 17 очков и занимают второе место в таблице.
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