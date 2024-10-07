Энрике объяснил осечку «ПСЖ» в матче с «Ниццей»

«У моих игроков было очень большое количество брака. Ошибки были как в простых технических моментах, так и в передачах. Несмотря на неудачный первый тайм, я горжусь духом своих подопечных. Во второй половине мы вернулись в игру. Мне понравилась реакция футболистов», - приводит слова испанского специалиста Culture PSG.