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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике объяснил осечку «ПСЖ» в матче с «Ниццей»

07 Октября 2024 • 09:39 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с представителями СМИ после поединка с «Ниццей» в чемпионате Франции. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«У моих игроков было очень большое количество брака. Ошибки были как в простых технических моментах, так и в передачах. Несмотря на неудачный первый тайм, я горжусь духом своих подопечных. Во второй половине мы вернулись в игру. Мне понравилась реакция футболистов», - приводит слова испанского специалиста Culture PSG.

После семи туров чемпионата Франции парижская команда набрала 17 очков и занимает второе место в таблице. Подопечные Энрике отстают от лидирующего «Монако» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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