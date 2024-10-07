Вратарь «ПСЖ» Доннарумма ответил на критику в свой адрес

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на критику в свой адрес после неудачного поединка с лондонским «Арсеналом» (0:2) в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Критика никак не влияет на меня, я доволен своей работой и игрой команды. До конца сезона еще очень далеко. Ничего страшного, что мы пока не первые в Лиге 1. Наша команда будет прогрессировать», - передает слова итальянца Lequipe.

Джанлуиджи выступает за парижскую команду с лета 2021 года. В текущем сезоне вратарь сыграл шесть поединков, в которых пропустил шесть голов. Лишь в одной встрече Доннарумма сохранил свои владения на замке.