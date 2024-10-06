Николсон объяснил, почему не смог проявить себя во Франции

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон поделился комментарием о своей аренде во французский «Клермон».

«Моя работа — забивать голы. Поэтому оценил бы французский этап своей карьеры как средний», — приводит слова Николсона Legalbet.

Ямаец признался, что ему было тяжело проявить себя во Франции, ведь Лига 1 является одной из самых сильных в мире.

Напомним, летом 2023 года Гильермо Абаскаль попросил найти новый клуб Николсону, и игрок отправился на год в «Клермон». За это время он провел 28 матчей, забил четыре гола и стал автором трех ассистов. Минувшим летом Николсон вернулся в «Спартак» уже к новому тренеру.