«ПСЖ» не смог дожать «Ниццу» и упустил лидерство

«Ницца» дала бой «ПСЖ» в матче седьмого тура Лиги 1.

В дебюте Жонатан Клосс с правого фланга навесил в центр к линии вратарской, откуда Мохамед-Али Шо головой пробил в левый угол, но вратарь Джанлуиджи Доннарумма в шикарном прыжке свою команду выручил. Усман Дембеле разогнал атаку своей команды и отдал пас в левую часть штрафной на Бредли Баркола, который покатил мяч мимо голкипера, однако того успел подстраховать защитник, выбивший снаряд практически с ленточки. Хозяева отбились после подачи со штрафного, а Нуну Мендеш с 19 метров пробил в левый нижний угол, однако вратарь сумел парировать этот выстрел. На 39-й минуте навес Клосса с углового получился неудачным, и гости выбили мяч на Али Абди, который от линии штрафной низом пробил по воротам, игровой снаряд по пути зацепил ногу Мендеша, изменил направление и влетел над руками голкипера в цель - 1:0.

Столичная команда отыгралась на 52-й минуте - Дембеле из правой части штрафной соперника покатил мяч в центр на Мендеша, а тот низом с 20 метров пробил по воротам, мяч пролетел между ног защитника и вошёл точно в левый нижний угол - 1:1. После углового Ли Кан-Ин навесил в центр к линии вратарской, а Маркос Маркиньос выиграл борьбу у опекуна и головой пробил в правую штангу.

«Ницца» набрала девятое очко и находится на девятом месте, парижане - вторые с отставанием в два балла от лидирующего «Монако».