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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыта зарплата Головина по новому контракту с «Монако»

06 Октября 2024 • 23:11 Комментировать
Монако
...
Лилль
18.10 21:45

Стало известно, сколько зарабатывает российский полузащитник Александр Головин по новому контракту с «Монако».

4 октября пресс-служба монегасков объявила о заключении нового трудового соглашения с 28-летним хавбеком до 2029 года.

По информации «Чемпионата», теперь заработная плата Головина в «Монако» составляет 3,6 млн евро в год. При этом отмечается, что у лидера французского клуба прописаны солидные бонусы.

В этом сезоне Головин появился на поле в семи матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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МОНАКО ЛИЛЛЬ
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