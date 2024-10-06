Сафонов во второй раз подряд не попал в стартовый состав «ПСЖ»

Сегодня, 6 октября, «ПСЖ» встретится на выезде с «Ниццей» в рамках седьмого тура чемпионата Франции.

Накануне поединка пресс-служба парижан поделилась информацией о стартовом составе команды. Российский голкипер Матвей Сафонов начнет игру на скамейке запасных.

С первых минут главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике решил выпустить на поле следующих игроков: Доннарумма (вр), Хакими, Маркиньос (к), Пачо, Нуну Мендеш, Руис, Заир-Эмери, Невеш, Баркола, Коло-Муани, Дембеле.

Начало матч «Ницца» - «ПСЖ» запланировано на 21:45 по московскому времени. Следить за ходом всех событий вы сможете в текстовой трансляции на LiveResult.