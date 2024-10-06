«Лион» уверенно разобрался с «Нантом»

В воскресенье «Лион» провёл мощный матч против «Нанта».
На 22-й минуте комбинация хозяев с завершающим простым ударом от Николаса Тальяфико. Райан Шерки мог удваивать счет, но бил без помех и не попал в створ. Малик Фофана сотряс штангу на 45-й минуте.
После перерыва автогол Николя Паллуа ухудшил шансы гостей - 2:0. В оставшееся время Эрнест Нуама направил мяч в каркас ворот.
«Лион» делит шестое место, соперник - восьмое.
Протокол игры
|(1:0) Тальяфико Николас22'
|(2:0) Паллуа Николя54'
Перри Лукас•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Чалета-Цар Дуе•Ньякат Мусса•Тальяфико Николас• 66'Верету Жордан•Толиссо Корентен74' (Какере Максанс (74') •Фофана Малик74' (Тессманн Таннер (74') •Шерки Райан65' (Нуама Эрнест (65') •Бенрахма Саид83' (Микаутадзе Жорж (83') •Ляказетт Александр83' (Абнер (83')
Лафон Альбан•Амьен-Аду Кельвен•Паллуа Николя•Зезе Натан•Коцца Николя• 61'Гбамен Жан-Филипп65' (Мохамед Мостафа (65') •Чиривелья Педро82' (Ассумани Демен (82') •Дуглас Гомес• 71'Томас Сорба66' (Молле Флоран (66') •Аблин Маттис82' (Louis Leroux (82') •Саймон Мозес73' (Ганаго Игнатиус (73')
Запасные: Sekou Doucoure•Карлгрен Патрик
06 октября. Стадион "Гроупама Арена".
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