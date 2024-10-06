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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» уверенно разобрался с «Нантом»

06 Октября 2024 • 18:28 Комментировать
Лион
2:0
Нант

В воскресенье «Лион» провёл мощный матч против «Нанта».

На 22-й минуте комбинация хозяев с завершающим простым ударом от Николаса Тальяфико. Райан Шерки мог удваивать счет, но бил без помех и не попал в створ. Малик Фофана сотряс штангу на 45-й минуте.

После перерыва автогол Николя Паллуа ухудшил шансы гостей - 2:0. В оставшееся время Эрнест Нуама направил мяч в каркас ворот.

«Лион» делит шестое место, соперник - восьмое.

Протокол игры  
Лион2:0Нант
(1:0) Тальяфико Николас22'  
(2:0) Паллуа Николя54'  
Перри ЛукасМэйтленд-Найлс ЭйнслиЧалета-Цар ДуеНьякат МуссаТальяфико Николас  66'Верету ЖорданТолиссо Корентен 74' (Какере Максанс ( 74') Фофана Малик 74' (Тессманн Таннер ( 74') Шерки Райан 65' (Нуама Эрнест ( 65') Бенрахма Саид 83' (Микаутадзе Жорж ( 83') Ляказетт Александр 83' (Абнер ( 83')
Запасные: Кумбеди СаэльОмари ВармедДиавара МамадуIIДескамп Реми
Лафон АльбанАмьен-Аду КельвенПаллуа НиколяЗезе НатанКоцца Николя  61'Гбамен Жан-Филипп 65' (Мохамед Мостафа ( 65') Чиривелья Педро 82' (Ассумани Демен ( 82') Дуглас Гомес  71'Томас Сорба 66' (Молле Флоран ( 66') Аблин Маттис 82' (Louis Leroux ( 82') Саймон Мозес 73' (Ганаго Игнатиус ( 73')
Запасные: Sekou DoucoureКарлгрен Патрик
06 октября. Стадион "Гроупама Арена".
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Хорошая ставка и прогноз на матч Лион — Нант чемпионата Франции — 6 октября 2024
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