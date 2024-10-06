«Лион» уверенно разобрался с «Нантом»

В воскресенье «Лион» провёл мощный матч против «Нанта».

На 22-й минуте комбинация хозяев с завершающим простым ударом от Николаса Тальяфико. Райан Шерки мог удваивать счет, но бил без помех и не попал в створ. Малик Фофана сотряс штангу на 45-й минуте.

После перерыва автогол Николя Паллуа ухудшил шансы гостей - 2:0. В оставшееся время Эрнест Нуама направил мяч в каркас ворот.

«Лион» делит шестое место, соперник - восьмое.