Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку своей команды на предстоящий футбольный матч против «Ниццы». Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Стоит сказать, что его главный конкурент за место в стартовом составе Джанлуиджи Доннарумма тоже находится в списке.

В составе «ПСЖ» 25-летний Сафонов провел три матча во всех турнирах, пропустил два гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Встреча седьмого тура чемпионата Франции «Ницца» - «ПСЖ» пройдет сегодня, 6 октября. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на нашем портале LiveResult.