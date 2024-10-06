Месси говорил, что в «ПСЖ» ему было «дерьмово»

Полузащитник Брехт Деягере, который ранее выступал в МЛС за «Шарлотт», высказался о своём давнем диалоге с Лионелем Месси на поле.

«После финального свистка я спросил, чувствует ли он себя лучше в Майами, чем во Франции. Он был удивлён, и я сказал, что играл против него за «Тулузу». Он не помнил меня, но для меня это была мечта, ставшая реальностью. Месси всегда был моим любимым игроком! И вот в тот день он сказал мне, что в «ПСЖ» было «дерьмово». Да, «дерьмово». Потому что поначалу парижане встретили его хорошо, но после провала в Лиге чемпионов стали освистывать», - сказал Деягере RTBF.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года.