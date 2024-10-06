Дембеле возвращён в состав «ПСЖ» после конфликта с Энрике

Атакующий полузащитник Усман Дембеле был возвращен в состав «ПСЖ» после конфликта с наставником команды Луисом Энрике. Как информирует клубная пресс-служба клуба, вингер включен в заявку на предстоящий матч против «Ниццы».

По данным журналиста Фабрицио Романо, Дембеле принес извинения Энрике, после чего стороны закрыли конфликт.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний вингер провел шесть поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Контракт Усмана с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.