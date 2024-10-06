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Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле возвращён в состав «ПСЖ» после конфликта с Энрике

06 Октября 2024 • 12:42 Комментировать

Атакующий полузащитник Усман Дембеле был возвращен в состав «ПСЖ» после конфликта с наставником команды Луисом Энрике. Как информирует клубная пресс-служба клуба, вингер включен в заявку на предстоящий матч против «Ниццы».

По данным журналиста Фабрицио Романо, Дембеле принес извинения Энрике, после чего стороны закрыли конфликт.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний вингер провел шесть поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Контракт Усмана с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

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ПСЖ Луис Энрике Усман Дембеле ещё теги
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