Луис Энрике высказался об отстранении Дембеле: «Я жёсткий, когда нужно быть жёстким»

Усман Дембеле был отстранён тренером «ПСЖ» Луисом Энрике – вингер пропустил матч Лиги чемпионов против «Арсенала». Рулевой парижской команды дал новый комментарий на эту тему.

«Когда игрок не выполняет свои обязательства, такое бывает. Теперь всё в порядке. Я жёсткий когда мне нужно быть жёстким. И я более снисходительный, когда это необходимо. Это одно из моих главных качеств как тренера и как человека. Каждый футболист имеет ряд обязательств, которые нужно выполнять. Если игрок совершает ошибку, я принимаю правильное решение, независимо от того, легко это или сложно», - цитирует Энрике ESPN.