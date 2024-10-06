В сборной России объяснили, почему Сафонов не вызван на сбор

Член тренерского штаба сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, почему в национальную команду не был вызван вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов.

«Потому что непонятно, будут игры или нет. Пока нет подтвержденных игр, поэтому и не вызывали», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Сафонов пополнил ряды парижского гранда минувшим летом. Вратарь перешел из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Матвей принял участие в трех поединках «ПСЖ», в одном из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Последний товарищеский матч сборная России провела против национальной команды Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 3:0.