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В сборной России объяснили, почему Сафонов не вызван на сбор

06 Октября 2024 • 09:50 Комментировать

Член тренерского штаба сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, почему в национальную команду не был вызван вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов.

«Потому что непонятно, будут игры или нет. Пока нет подтвержденных игр, поэтому и не вызывали», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Сафонов пополнил ряды парижского гранда минувшим летом. Вратарь перешел из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Матвей принял участие в трех поединках «ПСЖ», в одном из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Последний товарищеский матч сборная России провела против национальной команды Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России ПСЖ Виталий Кафанов Матвей Сафонов ещё теги
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