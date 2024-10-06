«Монако» выдал лучший старт с 1961 года

Во французском чемпионате состоялись матчи седьмого тура, «Монако» сыграл на выезде с «Ренном» и обыграл конкурента со счётом 2:1. В результате после семи туров у клуба, в котором выступает Александр Головин, девятнадцать очков.

Это лучший старт сезона для «Монако» с 1961 года - тогда монегаски выиграли все семь матчей в первых семи турах и в результате стали чемпионами страны по итогам сезона. В следующем туре «Монако» примет дома «догов» из Лилля, этот матч состоится восемнадцатого октября.

Сейчас клуб из Монте-Карло лидирует в турнирной таблице Лиги 1.