Головин помог «Монако» одолеть «Ренн» и возглавить Лигу 1

В седьмом туре Лиги 1 «Монако» гостил у плохо стартовавшего «Ренна». На удивление команды редко били по воротам, но почт каждый раз получалось опасно.

На шестой минуте с угла поля навесил Элисс Бен-Сегир на ближнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Тило Керер и отправил снаряд в сетку - 0:1. Быстро смогли сравнять счёт в матче хозяева - покатил с фланга Глен Камара в центр на Людовика Бласа, который обыграл защитника и пробил точно в дальний нижний угол ворот метров с 20, без шансов для вратаря. После заброса от Такуми Минамино ворвался в штрафную Фоларин Балогун, отыграл корпусом опекуна и пробил низом точно в ближний угол ворот, оставив голкипера не у дел - 1:2. Также пробивал по воротам Адриен Трюффер после сольного прохода, и в красивейшем прыжке вратарь «Монако» потащил сферу из-под перекладины.

В начале второго тайма после скидки от Балогуна пробил с линии чужой штрафной Бен-Сегир в ближнюю девятку, но хозяев на этот раз выручила перекладина. В ответной атаке Арно Мюинга оторвался от опеки и пробил в дальнюю девятку, но мяч рикошетом от штанги покинул пределы поля.

«Ренн» с 7 очками делит 10-е место, соперник лидирует с отрывом в три балла от «ПСЖ». Александр Головин вышел на поле на 70-й минуте.