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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» одолеть «Ренн» и возглавить Лигу 1

06 Октября 2024 • 00:01 Комментировать
Ренн
1:2
Монако

В седьмом туре Лиги 1 «Монако» гостил у плохо стартовавшего «Ренна». На удивление команды редко били по воротам, но почт каждый раз получалось опасно.

На шестой минуте с угла поля навесил Элисс Бен-Сегир на ближнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Тило Керер и отправил снаряд в сетку - 0:1. Быстро смогли сравнять счёт в матче хозяева - покатил с фланга Глен Камара в центр на Людовика Бласа, который обыграл защитника и пробил точно в дальний нижний угол ворот метров с 20, без шансов для вратаря. После заброса от Такуми Минамино ворвался в штрафную Фоларин Балогун, отыграл корпусом опекуна и пробил низом точно в ближний угол ворот, оставив голкипера не у дел - 1:2. Также пробивал по воротам Адриен Трюффер после сольного прохода, и в красивейшем прыжке вратарь «Монако» потащил сферу из-под перекладины.

В начале второго тайма после скидки от Балогуна пробил с линии чужой штрафной Бен-Сегир в ближнюю девятку, но хозяев на этот раз выручила перекладина. В ответной атаке Арно Мюинга оторвался от опеки и пробил в дальнюю девятку, но мяч рикошетом от штанги покинул пределы поля.

«Ренн» с 7 очками делит 10-е место, соперник лидирует с отрывом в три балла от «ПСЖ». Александр Головин вышел на поле на 70-й минуте.

Протокол игры  
Ренн1:2Монако
  6'Керер Тило (0:1)
(1:1) Блас Людовик11'  
  22'Балогун Фоларин (1:2)
Манданда СтивСейду АлидуЭстигор ЛеоФайе Микаил 71' (Гомес Карлос III ( 71') Хатебур ХансКамара Глен 71' (Ассиньон Лоренс ( 71'  75') Матусива АзорТрюффер Адриен 80' (Нагида Махамаду ( 80') Блас Людовик  44'Мюинга Арно 80' (Жота Серран ( 80') Грёнбек Альберт 45' (Гуйри Амин ( 45')
Запасные: Галлон ГотьеДжеймс ДжорданВу КристоферСантамария Батист
Кён Филипп  86'Синго ВилфредКерер ТилоМависса Кристиан 83' (Салису Мохаммед ( 83') Вандерсон VКамара Ламин 83' (Магасса Сунгуту ( 83') Закария Денис  45'Уаттара Кассум  57' 71' (Дьятта Крепен ( 71') Минамино Такуми  72'Балогун Фоларин 64' (Иленикена Джордж ( 64') Бен-Сегир Элисс 70' (Головин Александр ( 70')
Запасные: Эмболо БрельТезе ДжорданМаецки РадославКайо Энрике
05 октября. Стадион "Роазон Парк".
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