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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» одержал волевую победу над «Тулузой»

05 Октября 2024 • 21:57 Комментировать
Лилль
2:1
Тулуза

В седьмом туре чемпионата Франции «Лилль» играл против аутсайдеров из «Тулузы».

«Доги» играли первым номером, но создали не так много впереди, к тому же проиграли первый тайм после результативной попытки на 39-й минуте от Закарии Абухляля.

Сразу после перерыва супершанс запорол Джонатан Дэвид, его удар головой был неточным. Вскоре Анхель Гомес все же счет сравнял, а Митчел Баккер всё перевернул ударом с подсечкой над вратарем - 2:1.

«Лилль» уже четвертый, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Лилль2:1Тулуза
  39'Абухляль Закария (0:1)
(1:1) Гомес Анхель57'  
(2:1) Баккер Митчел72'  
Шевалье ЛюкаМёнье Тома 46' (Сантос Тьяго II ( 46'  90') Диаките БафодеРибейро Алешандро  15'Гудмундссон Габриэль 67' (Баккер Митчел ( 67') Андре БенжаминГомеш Андре  8' 46' (Буадди Айюб ( 46') Жегрова Эдон 81' (Кабелла Реми ( 81') Гомес АнхельСахрауи Осам 66' (Фернандес-Пардо Матиас ( 66') Дэвид Джонатан
Запасные: Манди АиссаБенталеб НабильМанноне ВитоТуре УсманБайо Мохамед
Ресте ГийомСидибе Джибриль  44' 76' (Крессвел Чарли ( 76') Николайсен Расмус 84' (Зайц Миха ( 84') Маккензи МаркДоннум АронКассерес Кристиан 84' (Каманзи Уоррен ( 84') Сьерро ВенсанСуасо ГабриэльАбухляль Закария 64' (Магри Франк ( 64'  90') Кинг Джошуа 64' (Бабика Шави ( 64') Гбоо Янн
Запасные: Домингес АлексJaydee CanvotUmit AkdagГенро Денис
05 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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Евро-Футбол.Ру,
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