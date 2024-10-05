«Лилль» одержал волевую победу над «Тулузой»

В седьмом туре чемпионата Франции «Лилль» играл против аутсайдеров из «Тулузы».

«Доги» играли первым номером, но создали не так много впереди, к тому же проиграли первый тайм после результативной попытки на 39-й минуте от Закарии Абухляля.

Сразу после перерыва супершанс запорол Джонатан Дэвид, его удар головой был неточным. Вскоре Анхель Гомес все же счет сравнял, а Митчел Баккер всё перевернул ударом с подсечкой над вратарем - 2:1.

«Лилль» уже четвертый, соперник - третий с конца.