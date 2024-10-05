«Лилль» одержал волевую победу над «Тулузой»

В седьмом туре чемпионата Франции «Лилль» играл против аутсайдеров из «Тулузы».
«Доги» играли первым номером, но создали не так много впереди, к тому же проиграли первый тайм после результативной попытки на 39-й минуте от Закарии Абухляля.
Сразу после перерыва супершанс запорол Джонатан Дэвид, его удар головой был неточным. Вскоре Анхель Гомес все же счет сравнял, а Митчел Баккер всё перевернул ударом с подсечкой над вратарем - 2:1.
«Лилль» уже четвертый, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|39'Абухляль Закария (0:1)
|(1:1) Гомес Анхель57'
|(2:1) Баккер Митчел72'
Шевалье Люка•Мёнье Тома46' (Сантос Тьяго II (46') • 90'Диаките Бафоде•Рибейро Алешандро• 15'Гудмундссон Габриэль67' (Баккер Митчел (67') •Андре Бенжамин•Гомеш Андре 8'46' (Буадди Айюб (46') •Жегрова Эдон81' (Кабелла Реми (81') •Гомес Анхель•Сахрауи Осам66' (Фернандес-Пардо Матиас (66') •Дэвид Джонатан
Ресте Гийом•Сидибе Джибриль 44'76' (Крессвел Чарли (76') •Николайсен Расмус84' (Зайц Миха (84') •Маккензи Марк•Доннум Арон•Кассерес Кристиан84' (Каманзи Уоррен (84') •Сьерро Венсан•Суасо Габриэль•Абухляль Закария64' (Магри Франк (64') • 90'Кинг Джошуа64' (Бабика Шави (64') •Гбоо Янн
Запасные: Домингес Алекс•Jaydee Canvot•Umit Akdag•Генро Денис
05 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
Бан пользователя