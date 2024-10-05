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Чемпионат Франции. Лига 1

Хет-трик Давиташвили в ворота «Осера» позволил «Сент-Этьену» покинуть зону вылета

05 Октября 2024 • 20:00 Комментировать
Сент-Этьен
3:1
Осер

«Сент-Этьен» принимал «Осер» в матче чемпионата Франции в попытки покинуть зону вылета.

На 15-й минуте шаг в эту сторону сделал Зурико Давиташвили ударом с правой ноги. Бенжамин Олд проверил голкипера опасным ударом - парировано. Вскоре Давиташвили дальним выстрелом оформил дубль. Ибраим Сиссоко был близок к успеху, но все же немного не попал в угол. Аналогично выстрел Давиташвили был нейтрализован вратарем. А вот Телониус Бей вернул интригу метким ударом - 2:1. На 86-й минуте в контратаке хозяева поставили точку, Давиташвили эффектно подбросил мяч над кипером - 3:1.

«Сент-Этьен» за игру забил столько же, сколько суммарно за начало сезона и делит 10-е место, у противника на очко меньше.

Протокол игры  
Сент-Этьен3:1Осер
(1:0) Давиташвили Зурико15'  
(2:0) Давиташвили Зурико54'  
  74'Бейр Телониус (2:1)
(3:1) Давиташвили Зурико86'  
Ларсонне ГотьеАппиа ДеннисБатубинсика ДиланНаде Микаэль  47'Петро Лео  79' 88' (Тардьё Флориан ( 88') Муэффек Аймен 78' (Мутон Луи ( 78') Эква Пьер  67'Амугу Матис 79' (Бушуари Беньямин ( 79') Давиташвили ЗурикоСиссоко Ибраим II 78' (Стассин Лукас ( 78') Олд Бенжамин 70' (Кафаро Матьё ( 70')
Запасные: Фомба ЛаминАбдельамид ЮнисБоакье АгустенМобле Брис
Леон ДонованДиоманде СиналиАкпа КлеманОшо Гэбриэл 61' (Жоли Поль ( 61') Хувер Ки-Джана 61' (Перрен Гаэтан ( 61') Менса ГидеонОвусу Элиша  35' 84' (Равелсон Райан ( 84') Траоре ХамедДануа КевинОнаиву Адо 61' (Бейр Телониус ( 61') Синайоко Лассин 83' (Айе Флориан ( 83')
Запасные: Пелленар ТеоДиуссе АссанДе Перчин Тео
05 октября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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Ставка и прогноз на матч Сент-Этьен — Осер чемпионата Франции — 5 октября 2024
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