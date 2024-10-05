Хет-трик Давиташвили в ворота «Осера» позволил «Сент-Этьену» покинуть зону вылета

«Сент-Этьен» принимал «Осер» в матче чемпионата Франции в попытки покинуть зону вылета.

На 15-й минуте шаг в эту сторону сделал Зурико Давиташвили ударом с правой ноги. Бенжамин Олд проверил голкипера опасным ударом - парировано. Вскоре Давиташвили дальним выстрелом оформил дубль. Ибраим Сиссоко был близок к успеху, но все же немного не попал в угол. Аналогично выстрел Давиташвили был нейтрализован вратарем. А вот Телониус Бей вернул интригу метким ударом - 2:1. На 86-й минуте в контратаке хозяева поставили точку, Давиташвили эффектно подбросил мяч над кипером - 3:1.

«Сент-Этьен» за игру забил столько же, сколько суммарно за начало сезона и делит 10-е место, у противника на очко меньше.