Хет-трик Давиташвили в ворота «Осера» позволил «Сент-Этьену» покинуть зону вылета

«Сент-Этьен» принимал «Осер» в матче чемпионата Франции в попытки покинуть зону вылета.
На 15-й минуте шаг в эту сторону сделал Зурико Давиташвили ударом с правой ноги. Бенжамин Олд проверил голкипера опасным ударом - парировано. Вскоре Давиташвили дальним выстрелом оформил дубль. Ибраим Сиссоко был близок к успеху, но все же немного не попал в угол. Аналогично выстрел Давиташвили был нейтрализован вратарем. А вот Телониус Бей вернул интригу метким ударом - 2:1. На 86-й минуте в контратаке хозяева поставили точку, Давиташвили эффектно подбросил мяч над кипером - 3:1.
«Сент-Этьен» за игру забил столько же, сколько суммарно за начало сезона и делит 10-е место, у противника на очко меньше.
Протокол игры
|(1:0) Давиташвили Зурико15'
|(2:0) Давиташвили Зурико54'
|74'Бейр Телониус (2:1)
|(3:1) Давиташвили Зурико86'
Ларсонне Готье•Аппиа Деннис•Батубинсика Дилан•Наде Микаэль• 47'Петро Лео 79'88' (Тардьё Флориан (88') •Муэффек Аймен78' (Мутон Луи (78') •Эква Пьер• 67'Амугу Матис79' (Бушуари Беньямин (79') •Давиташвили Зурико•Сиссоко Ибраим II78' (Стассин Лукас (78') •Олд Бенжамин70' (Кафаро Матьё (70')
Запасные: Фомба Ламин•Абдельамид Юнис•Боакье Агустен•Мобле Брис
Леон Донован•Диоманде Синали•Акпа Клеман•Ошо Гэбриэл61' (Жоли Поль (61') •Хувер Ки-Джана61' (Перрен Гаэтан (61') •Менса Гидеон•Овусу Элиша 35'84' (Равелсон Райан (84') •Траоре Хамед•Дануа Кевин•Онаиву Адо61' (Бейр Телониус (61') •Синайоко Лассин83' (Айе Флориан (83')
Запасные: Пелленар Тео•Диуссе Ассан•Де Перчин Тео
05 октября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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