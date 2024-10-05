Тренер «ПСЖ» Энрике заступился за Доннарумму

Испанский специалист «ПСЖ» Луис Энрике высказался в поддержку голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы, которого раскритиковали за ошибки в недавнем поединке против «Арсенала» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Доннарумму часто ругают. Я хочу, чтобы его оставили в покое. Критикуйте лучше меня. Подобные ситуации возникают по вине не только вратаря, а и всей команды», - передает слова главного тренера RMC Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 25-летний итальянец провел четыре поединка и пропустил три мяча. Контракт Джанлуиджи с парижанами рассчитан до лета 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.