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Чемпионат Франции. Лига 1

«Он, если не лучший, то один из лучших» - Дьяков оценил продление контракта Головина с «Монако» эксклюзив

05 Октября 2024 • 15:20 Комментировать
Ренн
...
Монако
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Через 5 ч. 7 мин.
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил прогресс Александра Головина в «Монако».

28-летний полузащитник перешёл во французский клуб летом 2018 года из ЦСКА. 4 октября «Монако» объявил о продлении контракта с Головиным до 2029 года.

«Я не могу сказать, что я фанат французской лиги и смотрю матчи или игры «Монако», но если в еврокубках получается, то смотрю хайлайты. У Головина достаточно результативных действий и игрового времени, виден его уровень, когда приезжает в сборную. Очевидно, он если не лучший, то один из лучших игроков сборной на сегодняшний день по принятию решений, по скорости принятия этих решений, уровню исполнительского мастерства. Очевидно, что он отличается от тех игроков, которые играют в нашем чемпионате», - сказал Дьяков.

Пока на полке Головина нет французских трофеев, однако вместе с «Монако» он дважды выиграл бронзовые и один раз серебряные медали в Лиге 1. Кроме того, один раз монегаски добирались до финала Кубка.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

 


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Монако Лига 1 Виталий Дьяков Александр Головин РПЛ ещё теги

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