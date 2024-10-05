Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил прогресс Александра Головина в «Монако».

28-летний полузащитник перешёл во французский клуб летом 2018 года из ЦСКА. 4 октября «Монако» объявил о продлении контракта с Головиным до 2029 года.

«Я думаю, он стал получше. Там совершенно другой футбол, играет постоянно в Лиге чемпионов, живёт в прекрасной стране. Думаю, всё у него хорошо», - сказал Булыкин.

Пока на полке Головина нет французских трофеев, однако вместе с «Монако» он дважды выиграл бронзовые и один раз серебряные медали в Лиге 1. Кроме того, один раз монегаски добирались до финала Кубка.