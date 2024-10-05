Нигматуллин высказался о карьере Сафонова в «ПСЖ»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин в беседе с представителями СМИ высказался относительно карьеры соотечественника Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».
«За один матч в запас обычно не отсылают, но звоночек есть. В целом, Матвей выглядел органично в основном составе, понятно, нужно еще время на адаптацию», - передает слова Нигматуллина «Спорт день за днём».
Напомним, что Доннарумма допустил две результативные ошибки в недавнем поединке Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (0:2).
Сафонов перешел в парижский гранд из «Краснодара» в летнее трансферное окно. 25-летний россиянин заключил с чемпионом Лиги 1 пятилетнее трудовое соглашение.
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