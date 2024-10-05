Стало известно, почему Энрике конфликтовал с Дембеле

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике был не в восторге от поведения Усмана Дембеле.

Испанский специалист исключил француза из заявки на матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» по дисциплинарным причинам.

Согласно данным L'Equipe, первая напряжённая ситуация между игроком и тренером возникла в самом начале сезона, когда Энрике сделал Витинью основным исполнителем пенальти. Дембеле не понял этого решения и открыто выразил недовольство после поединка с «Гавром».

По окончании недавней встречи с «Ренном» вингер подвергся критике наставника за эгоизм на поле. Сам футболист при этом был разочарован некоторыми тактическими установками Энрике – он считает, что эти инструкции излишне ограничивают его свободу.

Впрочем, как сообщает источник, Энрике и Дембеле уже уладили конфликт.