«Марсель» не смог обыграть главного аутсайдера в формате 10 на 10

Рвущийся в лидеры Лиги 1 «Марсель» в седьмом туре принимал «Анже», главного аутсайдера старта сезона. При тотальном контроле мяча у хозяев в остальном соперники были похожи, и даже удалялись футболисты подряд, да и голы разделили всего три минуты.

На 26-й минуте за игру шипами в ногу соперника после подсказки системы ВАР арбитр удалил Лилиана Рао-Лисоа. Тут же Нил Мопе получил два предупреждения подряд, и составы быстро уравнялись.

В начале второго тайма Пьер-Эмиль Хёйбьерг перед чужой штрафной площади сыграл на подборе, а от него мяч отскочил к Джонатану Роу, который чуть сместился вправо и с 11 метров низом пробил в дальний угол. Мгновенный ответ - Фарид эль-Мелали прямым ударом со штрафного точно пробил в левый угол ворот, а голкипер в отчаянном прыжке до мяча не дотянулся - 1:1. Вскоре эль-Мелали справа убежал один на один с голкипером и низом пробил рядом с дальней штангой. Улиссес Гарсия слева навесил на Микаэля Мурильо, который головой пробил в правый угол ворот и попал, вот только арбитры усмотрели игру рукой и гол отменили. В оставшейся четверти матча реальной остроты не было.

1:1, «Марсель» упустил шанс настичь пару лидеров, а «Анже» все-так же последний.