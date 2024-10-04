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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» не смог обыграть главного аутсайдера в формате 10 на 10

04 Октября 2024 • 23:55 Комментировать
Марсель
1:1
Анже
окончен

Рвущийся в лидеры Лиги 1 «Марсель» в седьмом туре принимал «Анже», главного аутсайдера старта сезона. При тотальном контроле мяча у хозяев в остальном соперники были похожи, и даже удалялись футболисты подряд, да и голы разделили всего три минуты.

На 26-й минуте за игру шипами в ногу соперника после подсказки системы ВАР арбитр удалил Лилиана Рао-Лисоа. Тут же Нил Мопе получил два предупреждения подряд, и составы быстро уравнялись.

В начале второго тайма Пьер-Эмиль Хёйбьерг перед чужой штрафной площади сыграл на подборе, а от него мяч отскочил к Джонатану Роу, который чуть сместился вправо и с 11 метров низом пробил в дальний угол. Мгновенный ответ - Фарид эль-Мелали прямым ударом со штрафного точно пробил в левый угол ворот, а голкипер в отчаянном прыжке до мяча не дотянулся - 1:1. Вскоре эль-Мелали справа убежал один на один с голкипером и низом пробил рядом с дальней штангой. Улиссес Гарсия слева навесил на Микаэля Мурильо, который головой пробил в правый угол ворот и попал, вот только арбитры усмотрели игру рукой и гол отменили. В оставшейся четверти матча реальной остроты не было.

1:1, «Марсель» упустил шанс настичь пару лидеров, а «Анже» все-так же последний.

Протокол игры  
Марсель1:1Анже
(1:0) Роу Джонатан51'  
  54'Эль-Мелали Фарид (1:1)
Рульи ХеронимоМурильо Микаэль 88' (Арит Амин ( 88') Балерди Леонардо  31'Корнелиус Дерек 65' (Рабио Адриен ( 65') Гарсия Улиссес 82' (Брассье Лилиан ( 82') Хёйбьерг Пьер-ЭмильКондогбия ЖоффрейГринвуд МэйсонКарбони Валентин  45' 46' (Роу Джонатан ( 46') Луис Энрике I 65' (Ваи Элье ( 65') Мопе Нил  27'  30'
Запасные: Ронжье ВалентинДе Ланге ЖеффриЛирола ПольБакола Дарриль
Фофана ЯхьяРао-Лисоа Лилиан  25'  26'Биумла ЭммануэльЛефор ЖорданАнин Флоран 86' (Экоми Жак ( 86') Аолу Жан-ЭдеБелькебла АрисФерхат Зинедин 45' (Аркус Карлан ( 45') Абделли ХимадЭль-Мелали Фарид 86' (Белкдим Яссин ( 86') Ньяне Ибраима 75' (Аллевина Джим ( 75')
Запасные: Унтонджи СедрикКапель ПьеррикБамба АбдулайеЛеполь ЭстебанЗинга Мелвин
04 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Анже

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