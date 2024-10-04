Набабкин: «Пока Головин не готов к клубу посильнее»

Александр Головин вечером пятницы официально продлил свой контракт с «Монако» до 2029 года. Его бывший одноклубник по ЦСКА Кирилл Набабкин оценил такое действие со стороны Головина.

«Рад за Саню, я желаю ему продолжать быть лучшим, после перейти в более престижный клуб. По силам ему? Думаю, да. Раз подписал сейчас контракт, то, значит, считает, что в клуб посильнее идти пока не готов», - делится Набабкин для «Спорт-Экспресса».

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года после удачного мундиаля в России. В текущем сезоне Александр пока не отличался голевыми действиями за свою команду.

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