​Роналдиньо вернётся на поле в ноябре

Легендарный Роналдиньо вернётся на поле 15 ноября для того, чтобы принять участие в благотворительном матче. Он состоится во французском Анжере на стадионе имени Раймона Копа.

Это будут легенды бразильского футбола против легенд французского футбола, причём с акцентом на игроков, игравших во Франции - так, сам Роналдиньо играл в прошлом за «ПСЖ», хотя ничем особым там не запомнился.

Также в матче сыграет Сонни Андерсон, в прошлом выступавший за «Лион», плюс бразилец Вальдо - он также играл за «ПСЖ» в первой половине 90-х годов прошлого столетия и даже огорчал московский «Спартак» в Лиге чемпионов 1994\1995.