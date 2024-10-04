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Чемпионат Франции. Лига 1

​Роналдиньо вернётся на поле в ноябре

04 Октября 2024 • 21:34 Комментировать

Легендарный Роналдиньо вернётся на поле 15 ноября для того, чтобы принять участие в благотворительном матче. Он состоится во французском Анжере на стадионе имени Раймона Копа.

Это будут легенды бразильского футбола против легенд французского футбола, причём с акцентом на игроков, игравших во Франции - так, сам Роналдиньо играл в прошлом за «ПСЖ», хотя ничем особым там не запомнился.

Также в матче сыграет Сонни Андерсон, в прошлом выступавший за «Лион», плюс бразилец Вальдо - он также играл за «ПСЖ» в первой половине 90-х годов прошлого столетия и даже огорчал московский «Спартак» в Лиге чемпионов 1994\1995.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Сонни Андерсон Вальдо ещё теги
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