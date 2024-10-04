Колосков: «Головин — лучший российский игрок»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на продление контракта полузащитника Александра Головина с «Монако».

4 октября пресс-служба французского клуба объявила о продлении трудового соглашения с 28-летним хавбеком до 2029 года.

«Головин — лучший российский игрок прямо сейчас. Решение продлить контракт с «Монако» — правильное. Там Головин уже свой во всех смыслах», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По мнению функционера, «Монако» является хорошим клубом, но если поступит достойное предложение, то Головин может его рассмотреть.

В этом сезоне полузащитник принял участие в шести играх во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.