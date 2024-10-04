Агент — о новом контракте Головина: «Мы все остались довольны»

Александр Клюев, агент российского хавбека «Монако» Александра Головина, высказался о продлении трудового договора игрока с монегасками.

«С руководством «Монако» хорошие отношения, переговоры прошли очень позитивно, конструктивно. Мы все остались довольны», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что «Монако» является ведущим европейским клубом, который ведет борьбу за чемпионство и принимает участие в Лиге чемпионов.

Сегодня, 4 октября, пресс-служба «Монако» объявила о продлении трудового договора с 28-летним Головиным до 2029 года.

В текущей кампании полузащитник появился на поле в шести играх с учетом всех турниров, в которых не смог набрать ни одного результативного балла.