​Головин: «Монако» стал для меня вторым домом»

Сегодня стало известно об очередном продлении контракта российского нападающего Александра Головина с «Монако», стороны подписали новое соглашение. Головин признался, что надеялся на предложение продления сотрудничества, так как за шесть последних лет он уже привык к «Монако» и считает его своим вторым домом.

- Благодарен клубу за предложение о новом контракте и его продлении. «Монако» стал вторым домом для меня, абсолютно комфортно чувствую себя в команде, стараюсь приносить максимальную пользу. Наши результаты становятся лучше с каждым годом, - цитирует слова Головина новостное агентство ТАСС.

Напомним, что в «Монако» Головин выступает с 2018 года, ранее он защищал цвета ЦСКА.