Головин: «Я продолжу отдавать все свои силы ради «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о продлении контракта с клубом.

Ранее стало известно, что 28-летний хавбек подписал новый трудовой договор до 2029 года.

«Я очень рад, что продлил контракт. «Монако» вселяет в меня уверенность, поэтому я продолжу отдавать все свои силы ради этого клуба. Не сомневаюсь, что мы продолжим добиваться успехов», — цитирует Головина пресс-служба монегасков.

В нынешнем сезоне полузащитник провел шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Согласно информации известного портала Transfermarkt, стоимость 28-летнего Головина составляет 30 миллионов евро.