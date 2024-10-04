Российский полузащитник Александр Головин продлил трудовой договор с «Монако». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Новое трудовое соглашение 28-летнего хавбека с монегасками рассчитано до 2029 года.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. За это время футболист принял участие в 209 играх с учетом всех турниров, забил 31 гол и стал автором 39 результативных передач.

Пока на полке Головина нет французских трофеев, однако вместе с «Монако» он дважды выиграл бронзовые и один раз серебряные медали в Лиге 1. Кроме того, один раз монегаски добирались до финала Кубка.