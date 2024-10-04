Тренер «Марселя» заявил, что ждёт стабильности от своих игроков

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби объяснил, что для того, чтобы попасть в основной состав, надо показывать стабильную игру.

Во время пресс-конференции перед сегодняшней игрой против «Анже» Роберто рассказал, что он ждёт от своих игроков.

«Если футболисты чередуют хорошую и плохую игру, это означает, что они не на том уровне, чтобы играть за «Марсель». Всем игрокам есть что доказать во время нашего ближайшего матча», - цитирует наставник официальный сайт французского клуба.

После шести туров «Марсель» занимает третье место. Команда набрала 13 баллов и отстаёт на три очка от «Монако» и «ПСЖ».