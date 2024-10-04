Журналист из Франции: «Сафонов не убедил Энрике, хотя он недоволен Доннаруммой»

Жан-Филип Леклер, который является заместителем главного редактора издания L'Equipe, высказался о ситуации с вратарями в «ПСЖ». Ранее это издание сообщало о том, что Луис Энрике хочет сделать Матвея Сафонова основным, ведь он недоволен Джанлуиджи Доннаруммой. По словам Леклера, ситуация обстоит не совсем так.

«Да, Энрике недоволен Доннаруммой, но его не убедил и Сафонов, а [Арнау] Тенас все ещё остается вариантом. Так что выбор между тремя вратарями остаётся открытым», - цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Матвей Сафонов ранее провёл за «ПСЖ» три матча, когда Джанлуиджи Доннарумма был травмирован. В этих трёх играх российский голкипер пропустил два гола.