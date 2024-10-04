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Агент Барбоза: Год назад Головин отказался от предложения из Германии

04 Октября 2024 • 17:34 Комментировать
Ренн
...
Монако
1 2.70 X 3.65 2 2.55
05.10 22:00

Известный агент Паулу Барбоза поделился информацией о несостоявшемся переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в немецкий клуб.

По мнению агента, Головину комфортно в «Монако», и он еще не получил то предложение, ради которого готов рискнуть.

«Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне 28-летний полузащитник сыграл в шести матчах во всех турнирах, но результативными действиями пока не отметился.

Напомним, в феврале прошлого года СМИ активно писали об интересе к Головину со стороны дортмундской «Боруссии».

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17:34
Агент Барбоза: Год назад Головин отказался от предложения из Германии
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