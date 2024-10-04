Кузнецов: «Головин — лицо российского футбола за границей»

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Специалист заявил, что последние несколько лет Головин тянет лямку за всех российских футболистов в Европе.

«Безусловно, сейчас он лицо российского футбола за границей. Головин — лучший российский футболист, выступающий за границей», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, 28-летний хавбек играет за «Монако» с 2018 года. В текущей кампании он появился на поле в шести матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Контракт Головина с монегасками рассчитан до конца сезона-2025/26.