Камоцци заявил, что может представить Сафонова основным вратарём «ПСЖ»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике планирует сделать Сафонова основным вратарем после ошибок Доннаруммы в Лиге чемпионов.

«Могу представить Сафонова основным вратарем «ПСЖ». Все зависит только от Матвея», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Специалист добавил, что Доннарумма — это не Буффон, поэтому с ним можно вести борьбу за место в составе.

В составе «ПСЖ» 25-летний Сафонов провел уже три матча, в которых пропустил два гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.