Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике разочарован недавними выступлениями голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Итальянец не лучшим образом проявил себя в недавнем поединке Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», в котором парижане уступили со счётом 0:2. По сообщениям L'Equipe, в тренерском штабе «ПСЖ» задумались о статусе Доннаруммы в команде. Луис Энрике готов дать шанс Матвею Сафонову и Арнау Тенасу – у них будет возможность пробиться в основу при качественной игре.

Джанлуиджи Доннарумма провёл пять матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, пропустив пять мячей. Матвей Сафонов появился на поле в трёх играх – он пропустил дважды. Арнау Тенас не принимал участия в поединках.