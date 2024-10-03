Кафанов оценил положение Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Сафонов высказался о Матвее Сафонове. Специалист выразил радость от того, что позиции россиянина в «ПСЖ» становятся более прочными.

«Очень рад, что позиции Сафонова в «ПСЖ» с каждым днём прочнее. О будущем пока говорить рано. Но сейчас у Матвея всё идёт нормально», - цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Ранее фанаты «ПСЖ» в социальных сетях призывали поставить в рамку Сафонова, реагируя на ошибки Джанлуиджи Доннаруммы в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (поражение 0:2).

Напомним, что Сафонов провёл за «ПСЖ» три матча, когда Доннарумма был травмирован. Россиянин пропустил дважды.