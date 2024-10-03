Раскрыта полная речь Энрике Мбаппе: «Я хочу, чтобы ты ушёл красиво»

В фильме Movistar+ о Луисе Энрике был показан фрагмент, на котором тренер «ПСЖ» проводит личную беседу с Килианом Мбаппе перед матчем против «Барселоны» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне

«Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан. Но Майкл Джордан хватал своих партнёров по команде за яйца и защищался как сукин сын. Ты должен подавать пример как человек и как футболист.

Ты должен опекать Кубарси и тер Штегена. Ты будешь всю игру прессинговать Кубарси, чтобы он не шёл вперёд, а тер Штегена – чтобы он играл быстро. И ты должен всегда возвращаться. Зачем? Чтобы быть лидером!

Я хочу, чтобы ты был лидером в оставшиеся два месяца. Я хочу, чтобы ты ушёл отсюда красиво, Кики. Но ты должен это заслужить. Я знаю, что ты атакуешь как Бог, нет никого лучше тебя в атаке. Но когда ты не атакуешь, ты должен быть самым лучшим защитником. Тогда ты будешь лидером, как Майкл Джордан», - сказал Энрике.