Луис Энрике ругал Мбаппе: «Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан»

На Movistar+ выходят эпизоды о жизни и тренерской карьере Луиса Энрике. В сериале можно увидеть, как рулевой «ПСЖ» ругает Килиана Мбаппе по ходу прошлого сезона. В это время в зале находится только тренер и футболист, а сзади видно большой экран, где Энрике показывает Мбаппе фрагменты матча. Тренер предъявлял форварду претензии по поводу оборонительных действий.

«Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан. Но Майкл Джордан оборонялся как сукин сын!» - сказал Энрике Мбаппе в числе прочего.

Напомним, что минувшим летом Килиан Мбаппе покинул «ПСЖ» и перебрался в «Реал» в статусе свободного агента.