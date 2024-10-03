Селихов ответил, сможет ли Сафонов вытеснить Доннарумму

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился комментарием о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Думаю, Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава. Итальянец же как раз в последнем матче несколько раз ошибся. Поэтому все в руках Матвея, — цитирует Селихова Legalbet.

Напомним, 25-летний Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Покупка голкипера обошлась французскому гранду в 20 миллионов евро.

В текущей кампании Сафонов появился на поле в трех матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил два гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.