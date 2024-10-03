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Селихов ответил, сможет ли Сафонов вытеснить Доннарумму

03 Октября 2024 • 14:01 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
06.10 21:45

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился комментарием о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Думаю, Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава. Итальянец же как раз в последнем матче несколько раз ошибся. Поэтому все в руках Матвея, — цитирует Селихова Legalbet.

Напомним, 25-летний Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Покупка голкипера обошлась французскому гранду в 20 миллионов евро.

В текущей кампании Сафонов появился на поле в трех матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил два гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Спартак Москва ПСЖ Александр Селихов Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги

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