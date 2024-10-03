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Чемпионат Франции. Лига 1

Спортивный директор «Марселя» дисквалифицирован на три матча

03 Октября 2024 • 12:55 Комментировать
Лион
2:3
Марсель

Известный в прошлом защитник и действующий спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа дисквалифицирован на три матча.Во время дерби против «Лиона» Бенатиа раскритиковал работу арбитров. Защитник «Марселя» Леонардо Балерди получил две желтые за первые пять минут встречи и был отправлен в раздевалку.

«В первом тайме и во всём матче было слишком много сомнительных моментов. Мы были обеспокоены, когда увидели, что нас будет судить господин Бастьен», - заявил Бенатиа после матча.

За эти высказывания дисциплинарная комиссия LFP дисквалифицировала Мехди на три матча. Ещё на три игры дисквалификация лишь условная.

Напомним, что, несмотря на удаление, футболисты «Марселя» выиграли матч со счётом 3:2.

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