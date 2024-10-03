В сборной России назвали условие вызова Сафонова

У сборной России проблемы – Российский футбольный союз не может найти соперника на товарищеский матч. Учитывая ситуацию, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может не быть вызван на предстоящий сбор. Об этом сообщил тренер вратарей Виталий Кафанов. По его словам, Сафонов будет вызван только в случае проведения игр.

«Если у сборной России не будет соперника и игр, Сафонова, конечно, не будем вызывать», - цитирует Кафанова «Чемпионат».

Ранее появлялась информация о том, что октябрьский сбор национальной команды России могут вообще отменить.

Сборная России уже почти три года не проводила официальных игр.